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النيابة تأمر بتشريح جثث أسرة كاملة بمصر القديمة لبيان سبب مقتلها

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النيابة تأمر بتشريح جثث أسرة كاملة بمصر القديمة لبيان سبب مقتلها النيابة تأمر بتشريح جثث أسرة كاملة بمصر القديمة لبيان سبب مقتلها
أمر شريف أشرف، مدير نيابة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بتشريح جثث كل من تاجر وزوجته وطفليه لمعرفة سبب الوفاة داخل شقتهم بمنطقة القديمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجنى عليه يدعى "محمود بكر" صاحب محل إكسسوارات بالموسكى، يمر بضائقة مالية، وفى يوم الحادث قام المجنى عليه من نومه وأمسك بسلاحه وأطلق الرصاص على رأس زوجته داخل غرفة نومها، وبعدها أطلق الأعيرة النارية على طفليه بالصدر والبطن، ثم اتصل بشقيقه وأخبره بقتل زوجته وأولاده وأنه سينتحر، وعند ذهاب شقيقه لمنزله وجدهم متوفين وغارقين بدمائهم.

وتبين من التحقيقات، من نجاة إحدى أطفال الجانى، نظراً لأنها كانت فى المدرسة وقت وقوع الحادث، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من الأهالى بمنطقة مدينة الفسطاط، بسماع صوت طلقات نارية من إحدى العمارات، فانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالوصول تبين العثور على الأسرة مقتولة وبجوار الزوج السلاح النارى المستخدم فى الجريمة.

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مصر 365

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