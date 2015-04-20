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الزراعة تحظر نقل الماشية من سيناء لانتشار أمراض وبائية على الحدود

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الزراعة تحظر نقل الماشية من سيناء لانتشار أمراض وبائية على الحدود الزراعة تحظر نقل الماشية من سيناء لانتشار أمراض وبائية على الحدود
قال الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر مدة فترة عمل القرار الوزارى الذى حمل رقم 498 لسنة 2013 بحظر نقل الماشية من سيناء لباقى محافظات الدلتا والوادى، لمنع عمليات التهريب للأغنام والماعز أو الحيوانات الأخرى، وذلك بسب انتشار أمراض اللسان الأزرق فى ليبيا والمغرب، ومرض الحمى القلاعية فى ليبيا، والجلد العقدى فى إسرائيل وغزة منذ سنتين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن قرار حظر الماشية من سيناء لباقى المحافظات، كإجراء احترازى لتخوفنا من ظهور أى من الأمراض الوبائية على الحدود، مما يشكل خطورة شديدة على الثروة الحيوانية، موضحا أن عمليات تحصين الحيوانات مستمرة لباقى الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية والوادى المتصدع والجلد العقدى بمختلف المحافظات، وتوعية المواطنين بالإبلاغ الفورى عند الاشتباه بالإصابة بأى مرض وبائى، وتكثيف المرور على التجمعات للكشف المبكر فى حالة الاشتباه فى أى إصابة ومضاعفة لجان رش الطفيليات الخارجية، وقيام الوحدات المحلية بالتخلص الفورى من القمامة والتى تمثل أماكن جاذبة للحشرات التى تعمل على نقل المرض.

‫‫ كانت ممثلة فى وزارة الزراعة أصدرت قرارا يحمل رقم 498 لسنة 2013 بحظر نقل الماشية من سيناء إلى باقى المحافظات، وتشديد الإجراءات الرقابية على مدخل نفق الشهيد أحمد حمدى وكوبرى السلام بسيناء، ومختلف مناطق العبور من سيناء إلى الدلتا كإجراء احترازى، وذلك بسب انتشار أمراض اللسان الأزرق فى ليبيا والمغرب ومرض الحمى القلاعية فى ليبيا والجلد العقدى فى إسرائيل وغزة العام الماضى.

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مصر 365

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