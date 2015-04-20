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مجلس جامعة الأزهر يستنكر الإرهاب في سيناء

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مجلس جامعة الأزهر يستنكر الإرهاب في سيناء مجلس جامعة الأزهر يستنكر الإرهاب في سيناء

مجلس جامعة الأزهر

أصدر مجلس جامعة الأزهر بيان يستنكر ما وقع من أحداث تستهدف أبناء الوطن، من أبناء القوات المسلحة والشرطة، ويهيب مجلس الجامعة بأبناء الشرفاء، أن يققوا صفاً واحداً في وجه هذا الإرهاب الأسود، الذي يستهدف أبناءه أجمع، وليس أبناء القوات المسلحة فقط.

وقال مجلس جامعة الأزهر، “ليعلم أبناء الوطن الشرفاء أن الهدف هو الإجهاز على قوة مصر، وأن الذي يحقق غايتهم هو إضعاف القوات المسلحة والشرطة، الذي لولاهم بعد الله عز وجل، وتكاتف المجتمع واصطفافه من خلف قائد الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية لكان ما لا يحمد عقباه، حفظ الله مصر وشعبها”.

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