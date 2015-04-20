بلدية أبوظبي تنجز 1156 معاملة ترخيص بناء يومياً

قال المهندس خلفان سلطان النعيمي مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي، إن متوسط المعاملات التي أنجزتها الإدارة يومياً خلال العام الماضي بلغ 1156 معاملة، فيما بلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المستخدمين للبرنامج الإلكتروني لإدارة تراخيص البناء 6900 شركة ومكتب.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته بلدية مدينة أبوظبي أخيراً، مع الاستشاريين والمقاولين والمطورين العقاريين العاملين في مدينة أبوظبي تحت عنوان إجراءات تراخيص البناء وتدارس معايير البيئة والصحة والسلامة وخدمات التخطيط الحضري، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمطورين العقاريين بمدينة أبوظبي.

وأوضح المهندس صلاح عوض السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة، أن من أهم المجالات التحسينية التي تم تطبيقها أخيراً، التوقيع الإلكتروني على المخططات ورخص البناء وتطوير آلية اعتماد المخططات ودمج مراجعة المخططات التابعة للدفاع المدني مع المراجعة المعمارية في المشاريع السكنية ودمج التقديم المعماري والإنشائي للتعديلات والإضافات.

وكذلك تم دمج اعتماد المداخل مع الاعتماد المعماري وتوجيه المهندسين المدققين (إنشائي – معماري) بإصدار موافقات مشروطة بملاحظات يتم تعديلها أثناء التنفيذ، ما يسرع عملية اعتماد المشاريع واستخراج رخصة البناء.

واستعرض المهندس سعيد غباش مدير إدارة التخطيط الحضري في قطاع تخطيط المدن خلال اللقاء المفتوح، أهمية التخطيط الحضري في دعم صانعي القرار وفي تقديم خدمات الدعم والمساندة للمطورين في مجالات البناء والإنشاءات، مشيراً إلى أن الإدارة تقدم العديد من الخدمات لتوفير بيئة حضرية مستدامة.

وأضاف أن البلدية نجحت في تسخير عدد من الخدمات الإلكترونية وأدرجتها على لائحة الاستخدام أمام المتعاملين، منها خدمة مخطط موقع الأرض وهي عبارة عن تقنية إصدار مخططات الموقع إلكترونياً، حيث يتم بالتنسيق مع النظام لإصدار الوثائق التخطيطية بكل يسر وسهولة وسرعة، وكذلك خدمة إصدار شهادات عدم الممانعة إلكترونياً.

وهو برنامج لإصدار شهادات عدم الممانعة للخدمات مع الجهات الخدمية الأخرى ويتم بتقنية إلكترونية كاملة، ونظام إصدار الزيادات وضم الفواصل بين الأبنية السكنية، حيث تم إعداد البرنامج بالتنسيق مع إدارة البيانات المكانية في البلدية لتوفير الكلفة التخطيطية وتقديم الخدمة من خلال كاونتر خدمة العملاء.