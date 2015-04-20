جمع 11.3 ألف وحدة دم خلال الربع الأول من 2015

بلغ عدد وحدات الدم التي جمعها مركز «دبي للتبرع بالدم» خلال الربع الأول من العام الحالي 11 ألفاً و282 وحدة دم بزيادة قدرها 333 وحدة دم عن العام الماضي الذي تم فيه جمع 10 آلاف و949 وحدة دم.

وقالت الدكتورة ليلى الشاعر استشاري علم الدم الجزيئي، مدير مركز دبي للتبرع بالدم لـ«البيان» إن المركز قام المركز في الربع الأول من العام الجاري توزيع 3777 وحدة دم لمركز الثلاسيميا، و 1341 لمستشفيات القطاع الخاص، و 4601 لمستشفيات الهيئة موزعة على النحو الآتي: مستشفى راشد 1882 وحدة دم ، ومستشفى دبي 1890 وحدة، ومستشفى لطيفة 579 وحدة، ومستشفى حتا 250 وحدة دم.

وأضافت أنه من المتوقع أن ينظم المركز خلال العام الجاري ما لا يقل عن 600 حملة للتبرع بالدم بمعدل 2-3 حملات يوميا تنظم بالتعاون مع مختلف المؤسسات بالقطاع العام والخاص بمدينة دبي، منوهة بأن المخزون الحالي من الدم بالمركز متغير ولكنه كاف جدا لسد الحاجة ويشمل وحدات الدم إضافة لمشتقات الدم الأخرى كصفائح الدم والبلازما.

وذكرت أن عدد المتبرعين المتطوعين المسجلين في المركز حاليا يزيد على 80 ألف متبرع ويمثل المتبرعين المنتظمين 40 % منهم، وهناك 20 ألف يتبرعون بمعدل مرتين سنويا، مشيرة إلى الدور الفاعل الذي يقوم به المركز لتلبية الحاجة المستمرة للمرضى من الدم في ظل الارتفاع المتنامي لسكان دبي والنمو المتزايد في عدد المنشآت الصحية والنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة في كافة مجالات الحياة.

تلبية الاحتياجات

وقالت إن المركز لديه شراكات متميزة مع 1180 مؤسسة في القطاعين العام والخاص في الدولة لتلبية احتياجات المرضى من الدم، وأن 25% من المرضى الذين يدخلون المستشفيات على مستوى العالم غالبا يحتاجون إلى الدم وإن المرضى الذين يعانون حروقاً بالغة وخطيرة قد يحتاجون إلى 20 وحدة من الصفائح الدموية والبلازما خلال خضوعهم للعلاج الطبي.

وأوضحت أن جسم الإنسان البالغ يحتوي ما بين خمسة إلى ستة ليترات من الدم، وإن التبرّع بنصف ليتر من الدم تقريباً يمكن أن ينقذ حياة 3-5 أشخاص، موضحة ان عملية التبرّع بحوالي نصف ليتر من الدم تستغرق من 7-10 دقائق.

فوائد صحية

وأكدت على الفوائد الصحية لعملية التبرع بالدم والمتمثلة بتحفيز النخاع العظمي لإنتاج دم جديد وضبط معدلات الكوليسترول وضغط الدم .

وأشارت الدكتورة الشاعر إلى أن نسبة التبرع بالدم التطوعي في المركز وصلت إلى 100% بعد أن كانت 32% في عام 2001، وذلك نتيجة للجهود التي قام بها المركز خلال هذه الفترة، لرفع وغرس ثقافة التبرع التطوعي بين أفراد المجتمع.