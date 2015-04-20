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السعادة تفرز مواد كيميائية تنتشر من خلال رائحة العرق

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السعادة تفرز مواد كيميائية تنتشر من خلال رائحة العرق السعادة تفرز مواد كيميائية تنتشر من خلال رائحة العرق
توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى إمكانية الكشف عن السعادة عن طريق عرق الآخرين، بل وما هو أكثر من ذلك، قد تكون السعادة أمرا معديا.

فقد كشفت الأبحاث، التى نشرت فى العدد الحالى من مجلة "العلوم النفسية" على الانترنت، أن الجسم ينتج مركبات كيميائية أو ما يعرف بـ"إشارات كيميائية" من خلال العرق، قد تعطينا دليلا على سعادة البعض.

وأوضح الباحثون أن هذه الإشارات الكيميائية تؤدى إلى عدوى فى الحالة العاطفية والسعادة التى قد يتمتع بها البعض، وهو ما يشير إلى أن الشخص الذى يسعد سوف يكون مصدرا هاما للتأثير على سعادة الآخرين المحيطين به.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه عدد من الدراسات الطبية السابقة إلى أن رائحة العرق يمكن أن تثير مشاعر سلبية التى يمكن كشفها من قبل الآخرين، مشيرين مع ذلك إلى أن دراسات قليلة أشارت إلى إثارة رائحة العرق لمشاعر إيجابية بين المحيطين بالشخص.

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