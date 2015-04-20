4 أسباب تجعلك تبدأ يومك بالفاكهة أهمها التخلص من بكتيريا الجسم

الفاكهة المغذى الطبيعى، وأحد أهم عناصر الغذاء التى يحتاجها الجسم بشكل كبير، وعلى الرغم من ذلك يهملها البعض ويستبدلونها بالعصائر المحلاة.

والفاكهة خير بداية لليوم، وهى عبارة تؤكد على صحتها الدكتورة سامية حامد أخصائية التغذية العلاجية، والتى أوضحت أن الفاكهة فى بداية اليوم قد تغير من مسار حياتك للأبد، وتنحنى به منحنى صحيا جديدا، وتقيك من أمراض ومشكلات لا حصر لها، ولذا تنصح سامية بضرورة الاستيقاظ من النوم فى وقت مبكر، مع بدء اليوم بكوب من المياه النقى، وبعدها مباشرة يتناول الشخص من ثمرة إلى 3 ثمرات من الفاكهة اللذيذة، والمعتدلة السكريات والسعرات الحرارية، كالخوخ، والتفاح، والجوافة، وثمرة واحدة من المانجو، أو عنقود عنب وحيد، مع الحرص على مضغها جيدا.

>-امداد الجسم بنسبة من السكر الطبيعى، والمفيد، وهى الجرعة التى يحتاجها ضمن احتياجاته اليومية.>-تنظيف الأمعاء منذ الصباح، لتتخلص من البكتيريا والأعراض المرضية التى تعانى منها، وتبدأ بداية جيدة منذ بداية اليوم.>-تنشيط البنكرياس والكبد وإنزيمات الأمعاء، والكليتين، والقلب والجهاز الهضمى لتقوم بوظائفها على أكمل وجه.>- تمنحك الشعور بالجوع الصحى، والذى يجعلك تتناول بعدها كميات قليلة ونسب مركزة من الطعام الصحى.