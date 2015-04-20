تعرفى على أعراض وأسباب "تيبس الجلد"

تصلب الجلد من أكثر الأمراض التى تصيب النساء، وينتج عنها تليف أو تصلب بالجلد.

وفى هذا السياق يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس: إن تيبس الجلد هو أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة ويؤدى إلى تليف الجلد وتصلبه، عند حدوث التهابات فى الأوعية الدموية وفى عدد من أجهزة الجسم مثل الكلى والقلب والرئتين والأعصاب بالإضافة إلى تكوين أجسام مضادة ذاتية.

ويتابع أن سبب الإصابة بمرض تصلب الجلد لا يزال مجهولاً حتى الآن، وهو أكثر حدوثا عند السيدات عن الرجال بنسبة تبلغ أربعة أضعاف، وكثيرا ما تبدأ أعراض المرض فى العقدين الثالث والرابع من العمر، حيث يوجد نوعان رئيسيان من مرض تصلب الجلد الجهازى المحدود والذى يؤثر بشكل أساسى على اليدين والذراعين والوجه، وقد يصاب قرابة ثلث المرضى بارتفاع ضغط الدم الشريانى الرئوى وهو من أكثر مضاعفات مرض تصلب الجلد خطورة.

أما بالنسبة للنوع الثانى، هو تصلب الجلد الجهازى المنتشر فيتطور هذا النوع بسرعة هائلة ويؤثر على مساحة كبيرة من الجلد، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من الأعضاء الداخلية، كالكلى والمرىء والقلب والرئتين.

ويضيف أستاذ الأمراض الروماتيزمية أن هذا المرض تستبدل به الأنسجة الطبيعية للجلد والأوعية الدموية بأنسجة ليفية مما يؤدى للتصلب الشديد بهما، والجلد يتحول إلى طبقة رقيقة ومشدودة وجافة ولامعة ويتغير لونه إلى أماكن داكنة وأخرى فاتحة اللون، كما يعانى المرضى من زرقة بالأطراف عند التعرض للبرودة وقد تؤدى إلى التهابات شديدة وتقرحات فى أطراف الأصابع.