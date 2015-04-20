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بدء محاكمة بديع و19آخرين فى "اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد"

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بدء محاكمة بديع و19آخرين فى "اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد" بدء محاكمة بديع و19آخرين فى "اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد"
بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، فى قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد .

وتُعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية كلا من المشتشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميلى وكيلى النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار واحمد عطية، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم فض الأحراز فى القضية، ومشاهدة اسطوانات مدمجة، لأحداث اقتحام قسم الشرطة.
>وكشفت تحقيقات النيابة أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرين، قاموا بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

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