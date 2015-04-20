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المدعى بالحق المدنى بـ"مجزرة بورسعيد": الإحالة للمفتى قرار وليست حكماَ

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المدعى بالحق المدنى بـ"مجزرة بورسعيد": الإحالة للمفتى قرار وليست حكماَ المدعى بالحق المدنى بـ"مجزرة بورسعيد": الإحالة للمفتى قرار وليست حكماَ
قال المحامى، ياسر سيد أحمد، المدعى بالحق المدنى فى قضية مجزرة بورسعيد، أن ما صدر بالأمس من إحالة 11 متهم للمفتى يعد قراراَ وليس حكماَ، مؤكداَ أن الحكم سيصدر يوم 30 مايو من الشهر المقبل .

وأضاف ياسر سيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحكم ليس باتاَ مما يعنى أن للمتهمين الصادر ضدهم القرار بالإضافة إلى النيابة العامة الحق فى النقض على الحكم، مشيراَ إلى أنه فى حالة النقض ستتصدى له المحكمة حال قبوله وتصبح المحكمة محكمة موضوع .

وأوضح المدعى بالحق المدنى أن الحكم مبتغى القضية و ليس للمحكمة بعده ولاية على الدعوى .

كانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، قررت، أمس، إحالة أوراق 11 متهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدامهم، فى إعادة محاكمة 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى، المتهمين بقتل 74 من ألتراس النادى الأهلى عقب نهاية مباراة الدورى عام 2012، وحددت المحكمة جلسة 30 مايو للنطق بالحكم عليهم وعلى باقى المتهمين.

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