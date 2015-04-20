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دفاع متهمى "أحداث المنصة" يتقدم باستئناف على حبسهم 45 يومًا

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دفاع متهمى "أحداث المنصة" يتقدم باستئناف على حبسهم 45 يومًا دفاع متهمى "أحداث المنصة" يتقدم باستئناف على حبسهم 45 يومًا
تقدم المحامى محمود عبد اللطيف، دفاع متهمى أحداث المنصة، باستئناف لنيابة شرق القاهرة الكلية على قرار حبس 17 متهمًا من عناصر الإخوان، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى وقعت، أثناء اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية والمعروفة بـ"أحداث المنصة".

وأضاف "عبد اللطيف" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن النيابة العامة ستحدد موعدا خلال الأسبوع المقبل لنظر الاستئناف على تجديد حبس المتهمين فى القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا فى منشآت عامة وحكومية.

وكانت تحقيقات النيابة المبدئية قد كشفت أن المتهمين وهم من "معتصمى رابعة العدوية" حرضوا المعتصمين بالتحرك صوب كوبرى أكتوبر بطريق النصر "لاعتلاء الكوبرى وقطع الطريق به والتجمهر فوقه"، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم فاشتبك المعتصمون مع الأمن.

وأفادت التحقيقات أيضا بأن المتهمين حرضوا المعتصمين على التجمهر فى طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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مصر 365