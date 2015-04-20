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وفاة سائح ألمانى بأسوان إثر تعرضه لأزمة تنفس مفاجئة

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وفاة سائح ألمانى بأسوان إثر تعرضه لأزمة تنفس مفاجئة وفاة سائح ألمانى بأسوان إثر تعرضه لأزمة تنفس مفاجئة
لفظ سائح ألمانى أنفاسه الأخيرة أثناء زيارته لمدينة أسوان، نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ألمت به وهو على متن أحد الفنادق العائمة، وباءت محاولات إنقاذه بالفشل.

وكانت مستشفى أسوان الجامعى قد استقبلت اليوم الإثنين، السائح الألمانى زانتين هايزنكو 60 سنة، حيث قام الفريق الطبى بالمستشفى الجامعى بمحاولات لإنعاش القلب ووضع السائح الألمانى على جهاز التنفس الصناعى لكن السائح كان فارق الحياة.

وبسؤال زوجته المرافقة له فى الرحلة، قالت إنه كان يعانى من آلام فى الصدر وضيق فى التنفس نافية وجود شبهة جنائية .

تم نقل جثمان السائح من قسم الاستقبال بالمستشفى للمشرحة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365