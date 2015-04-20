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تأجيل طعون 10 أعضاء بـ"قضاة من أجل مصر" على عزلهم لـ11 مايو

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تأجيل طعون 10 أعضاء بـ"قضاة من أجل مصر" على عزلهم لـ11 مايو تأجيل طعون 10 أعضاء بـ"قضاة من أجل مصر" على عزلهم لـ11 مايو
قرر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، تأجيل نظر الطعون المقدمة من 10 أعضاء بحركة "قضاة من أجل "، على الحكم الصادر ضدهم من مجلس الصلاحية بإحالتهم للمعاش، لجلسة 11 مايو للإعلان.

يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة، -الدرجة الأولى- قد أصدر حكمًا فى 14 مارس الماضى، بإحالة 10 قضاة للمعاش لإدانتهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" على نحو يمثل اشتغالاً بالسياسة بالمخالفة للقانون، وبرّأ 5 قضاة آخرين، لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق المستشار محمد فهمى بالمخالفة للقانون.

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مصر 365

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