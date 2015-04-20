حبس 3 متهمين بإدارة شبكة دعارة بمنشأة ناصر سنتين وغرامة 300 جنيه

قضت محكمة جنح منشأة ناصر بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس 3 متهمين بإدارة شبكة دعارة بمنطقة منشأة ناصر سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه لكل منهما، ووضعهما تحت المراقبة مدة مساوية للحبس، وإغلاق المكان الذى يدار فيه الواقعة لمدة 6 أشهر، بالإضافة لبراءة المتهم الثالث.

كانت وردت معلومات لمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد بقيام راقصة بإدارة شقة بمنطقة منشأة ناصر، للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبى المتعة مقابل 300 جنيه فى الليلة الواحدة. وأكدت التحريات صحة المعلومات، فتمكن أفراد مباحث الآداب من القبض على كل من الراقصة المتهمة الأولى، وقواد ومهندس معمارى، وهم متلبسون، عقب الحصول على إذن النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وتم ضبط زجاجات بيرة وأوقية ذكرية داخل الشقة. وحرر المحضر اللازم الذى حمل رقم 2922، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وبمواجهة النيابة للمتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم، اعترفوا جميعا بارتكابهم للواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

يذكر أن نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، قررت بحبس راقصة وقواد ومهندس 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإدارة شبكة دعارة.