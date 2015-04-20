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التاريخ لا يقف في صف الزمالك عندما يتعادل سلبيا في القاهرة ذهابا

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التاريخ لا يقف في صف الزمالك عندما يتعادل سلبيا في القاهرة ذهابا التاريخ لا يقف في صف الزمالك عندما يتعادل سلبيا في القاهرة ذهابا

وضع الزمالك نفسه في موقف صعب حين اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه الفتح الرباطي المغربي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقي 2015 بالسويس.

الزمالك يحل ضيفاً على منافسه المغربي في الرباط يوم 2 مايو على أمل تدارك الموقف وبلوغ دور الستة عشر الإضافي ليلاقي أحد الخارجين من دوري الأبطال.

لكن ليحقق ذلك سيكون على الفارس الأبيض تحدي منافس آخر لا يقف في صفه حين يحقق هذه النتيجة ذهاباً بملعبه.. التاريخ.

عبر مشوار الزمالك الإفريقي الطويل، سبق للفرسان البيض التعادل سلبياً في مباراة الذهاب بملعبهم مرتين فقط.. ولم يتمكن الزمالك من تخطي الأمر في المرتين..

المرة الأولى كانت في الدور النهائي لدوري الأبطال 1994 أمام الترجي التونسي.. مباراة الذهاب بالقاهرة انتهت سلبية قبل أن يخسر الزمالك بملعب المنزة في تونس العاصمة 3-1 ليخسر البطولة.. وسجل عفت نصار هدف الزمالك الوحيد يومها.

أما المرة الثانية فكانت في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي (النسخة القديمة من كأس الكونفيدرالية) 1998، حين تعادل الزمالك سلبياً مع الهلال السوداني بالقاهرة، ثم خسر إياباً في أم درمان بهدف وحيد ليودع البطولة.

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