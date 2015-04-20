باسم مرسي: عامل غرفة الملابس سبب ارتدائي لـ22.. وأبو تريكة رمز

قال باسم مرسي مهاجم الزمالك إنه غير متمسك بارتداء القميص ٢٢ مع منتخب مصر بعد الأزمة الأخيرة التي أثارها بصورة الفلفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح باسم في تصريحات لقناة صدى البلد "لم أسع لارتداء الرقم ٢٢، ولن أتمسك به، بل حصلت عليه بالصدفة من عامل غرفة الملابس قبل مباراة غينيا الإستوائية الودية".

وأضاف مهاجم الزمالك عبر تقرير تليفزيوني: "لا أجرؤ علي توجيه أي تلميح للنادي الأهلي أو أبوتريكة، لأنني أحبه كثيرا باعتباره نجم كبير ورمز داخل وخارج الملعب".

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب أكد أنه لن يوقع أي عقوبات علي باسم مرسي، أو يلوح بسحب الرقم منه بعد هذه الواقعة.