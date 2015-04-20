المتحدث العسكري ينفي صحة تورط أحد طلبة الكلية الحربية في حادث “استاد كفر الشيخ”

نفى المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير، صحة ماذكره أحد المواطنين خلال مداخلة تليفونية في أحد البرامج الحوارية، مساء أمس الأحد، بأن لديه معلومات مؤكدة عن تورط أحد طلبة الكلية الحربية فى حادث التفجير الخسيس لنقطة تجمع طلبة الكلية داخل إستاد كفر الشيخ نظرأً لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – إنه “فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح كافة الحقائق ودحض الشائعات، تم رصد مداخلة تليفونية لمواطن فى أحد البرامج الحوارية مساء أمس الأحد 19 / 4 / 2015 ، إدعى خلالها بأن لديه معلومات مؤكدة عن تورط أحد طلبة الكلية الحربية فى حادث التفجير الخسيس لنقطة تجمع طلبة الكلية داخل إستاد كفر الشيخ نظرأً لإنتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية…

وأضاف المتحدث العسكري “فى هذا الصدد تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة هذه الإدعاءات جملة وتفصيلاً ، وتهيب بالمواطنين الشرفاء تحرى الدقة فى ما يتناولونه من معلومات عن جيشهم الوطنى حفاظاً على الأمن القومى”.