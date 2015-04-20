الحوثيون يفجرون منزلاً لرئيس هيئة علماء اليمن

فجر مسلحون حوثيون منزلا لرئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني في مديرية أرحب شمالي البلاد ، بحسب مصدر قبلي.

وأفاد المصدر لوكالة الأناضول عبر الهاتف أن مسلحين حوثيين قدموا إلى قرية بيت الحنق بمديرية أرحب وفجروا منزلا خاويا يملكه الشيخ الزنداني، دون معرفة الأسباب، كما لم يتسن أخذ تعليق فوري من جماعة الحوثي حول ذلك.

والزنداني من أبرز العلماء في اليمن المعارضين للحوثيين وهو مختفي منذ شهر سبتمبر الماضي دون معرفة مكان تواجده بعد سيطرة الحوثيين على جامعة الإيمان الخاصة التي يملكها في العاصمة صنعاء.

وهيئة علماء اليمن، غير حكومية، تضم علماء ومشايخ سنة بارزين، يترأسها الزنداني، وتأسست إبان أحداث الثورة الشعبية التي اندلعت مطلع فبراير 2011، والتي أطاحت بالرئيس آنذاك علي عبد الله صالح.

وسبق أن قام مسلحو الحوثي في مديرية أرحب خلال الفترة الماضية بتفجير عشرات المنازل لمعارضين لهم.

ويقول الحوثيون إن هذه المنازل تستخدم في تخزين الأسلحة أو أنها تابعة لما يصفونها بــ” العناصر التكفيرية”.