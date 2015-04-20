“صافيناز” تغيب عن جلسة النطق بالحكم في “إهانة العلم المصري”

تغيبت الراقصة الأرمينية صافيناز عن جلسة النطق بالحكم عليها فى قضية اتهامها بإهانة العلم المصرى خلال رقصها به بإحدى الحفلات، في القضية رقم 4277 لسنة 2014.

فى بداية الجلسة منع القاضى دخول المصورين ، وسمح بدخول محررى الصحف والاعلام لتغطية وقائع الجلسة.

ويصدر حكم اليوم ، بمحكمة جنح الدقى ، برئاسة المستشار عمرو حسانين.

يذكر أن أحال أحمد خطاب، مدير نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الراقصة صافيناز لمحكمة الجنح لاتهامها بإهانة العلم المصرى.

وكانت نيابة العجوزة ، أخلت سبيل الراقصة صافيناز بكفالة 20 ألف جنيه، في اتهامها بإهانة علم مصر، بعد تحقيقات استمرت قرابة 3 ساعات، أنكرت خلالها المتهمة كافة الاتهامات المنسوبة إليها، وأمرت النيابة بإحالة الراقصة للمحاكمة.

النيابة العامة تلقت بلاغًا من سيدة أعمال ومالكة فندق شهير بمنطقة المهندسين، تتهم فيه الراقصة الأرمينية “صوفينار” وشهرتها “صافيناز” بإهانة العلم المصرى على خلفية ارتدائها بدلة رقص على هيئة علم مصر أثناء إحيائها إحدى حفلاتها بالعين السخنة.

واستندت الشاكية في بلاغها الذي حمل رقم 16309 إلى القرار بالقانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور يجرم فيه إهانة العلم ورفض الوقوف عند عزف النشيد الوطنى، وأيضًا وفقًا للمادة 223 من الدستور التي تنص على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى، وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.