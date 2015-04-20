“جريش”: مذبحة الأرمن تذكرنا بما يفعله “داعش” الآن ضد المسيحيين

أكد الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية فى مصر، فى تصريح خاص لوكالة أنباء “أونا”، أن وفدا من الفاتيكان يشارك فى إحياء الذكرى المائة لمذبحة الأرمن فى دولة أرمينيا ، وذلك باسم الكنيسة الكاثوليكية فى كل العالم.

وأشار جريش إلى أن الإنسان المتوحش مازال موجودا وإن كانت مذبحة الارمن كانت فى القرن العشرين فمازال الإنسان يذبح أخيه الإنسان فى القرن الحادى والعشرين ،باسم الدين وباسم الله والله برىء من كل ذلك.

وأوضح جريش أن مذبحة الأرمن تذكرنا بما يجرى حاليا فى الشرق الأوسط من قصف وذبح المسيحيين من قبل مايفعله داعش الآن، لافتا إلى أن مايحدث فى العراق هى حرب ضد المسيحيين الآن.

كما أكد مدير المكتب الصحفى أن جزء من المجتمع الدولى يتحرك ولكن ببطء شديد وباقى المجتمع الدولى فى صمت وقال “والصامت على جريمة مشارك فيها”.

وطالب جريش بترحيل كل المصريين والإثيوبيين والمسلمين المعتدلين من الأراضى الليبية.