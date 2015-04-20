أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“جريش”: مذبحة الأرمن تذكرنا بما يفعله “داعش” الآن ضد المسيحيين

Google+ Print
“جريش”: مذبحة الأرمن تذكرنا بما يفعله “داعش” الآن ضد المسيحيين “جريش”: مذبحة الأرمن تذكرنا بما يفعله “داعش” الآن ضد المسيحيين

القس رفيق جريش

أكد الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية فى ، فى تصريح خاص لوكالة أنباء “أونا”، أن وفدا من الفاتيكان يشارك فى إحياء الذكرى المائة لمذبحة الأرمن فى دولة أرمينيا ، وذلك باسم الكنيسة الكاثوليكية فى كل العالم.

وأشار جريش إلى أن الإنسان المتوحش مازال موجودا وإن كانت مذبحة الارمن كانت فى القرن العشرين فمازال الإنسان يذبح أخيه الإنسان فى القرن الحادى والعشرين ،باسم الدين وباسم الله والله برىء من كل ذلك.

وأوضح جريش أن مذبحة الأرمن تذكرنا بما يجرى حاليا فى الشرق الأوسط من قصف وذبح المسيحيين من قبل مايفعله داعش الآن، لافتا إلى أن مايحدث فى العراق هى حرب ضد المسيحيين الآن.

كما أكد مدير المكتب الصحفى أن جزء من المجتمع الدولى يتحرك ولكن ببطء شديد وباقى المجتمع الدولى فى صمت وقال “والصامت على جريمة مشارك فيها”.

وطالب جريش بترحيل كل المصريين والإثيوبيين والمسلمين المعتدلين من الأراضى الليبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري