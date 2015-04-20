رئيس وزراء إيطاليا:نستبعد التدخل العسكرى بليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية

استبعد رئيس الوزراء الإيطالى ماثيو رينزى التدخل العسكرى فى ليبيا لمواجهة مهربى الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا، وذلك على الرغم من أن الوضع مازال بالغ الخطورة.

وأكد رينزى - فى تصريحات إذاعية اليوم /الاثنين/ - ضرورة العمل المشترك الأوروبى للقضاء على ظاهرة المهربين، واتخاذ مجلس الاتحاد الأوروبى موقف موحد ومشترك، داعيا إلى التحلى بالإنسانية إزاء حادث غرق قارب المهاجرين الأخير فى المتوسط، والذى أودى بحياة مئات الأشخاص.

وكانت الحكومة الليبية قد قامت بعرض إمكانية البحث الإيطالى فى قاع البحر عن السفينة الغارقة مع استمرار تمكن قوات خفر السواحل المالطية من نقل جثث المهاجرين، حيث أنها قريبة نسبيا من موقع الحادث.

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