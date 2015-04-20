أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس وزراء إيطاليا:نستبعد التدخل العسكرى بليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية

Google+ Print
رئيس وزراء إيطاليا:نستبعد التدخل العسكرى بليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية رئيس وزراء إيطاليا:نستبعد التدخل العسكرى بليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية
استبعد رئيس الوزراء الإيطالى ماثيو رينزى التدخل العسكرى فى ليبيا لمواجهة مهربى الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا، وذلك على الرغم من أن الوضع مازال بالغ الخطورة.

وأكد رينزى - فى تصريحات إذاعية اليوم /الاثنين/ - ضرورة العمل المشترك الأوروبى للقضاء على ظاهرة المهربين، واتخاذ مجلس الاتحاد الأوروبى موقف موحد ومشترك، داعيا إلى التحلى بالإنسانية إزاء حادث غرق قارب المهاجرين الأخير فى المتوسط، والذى أودى بحياة مئات الأشخاص.

وكانت الليبية قد قامت بعرض إمكانية البحث الإيطالى فى قاع البحر عن السفينة الغارقة مع استمرار تمكن قوات خفر السواحل المالطية من نقل جثث المهاجرين، حيث أنها قريبة نسبيا من موقع الحادث.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟