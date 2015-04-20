مقتل 21 شخصا فى قصف جوى لطيران النظام السورى على محافظة درعا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان عن مقتل 21 شخصا على الأقل جراء القصف الجوى لطيران النظام السورى على عدة مناطق بمحافظة درعا.

ونقلت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المرصد قوله اليوم الاثنين، " إن طائرات النظام السورى استهدفت- أمس الأحد- عدة مناطق بمحافظة درعا وريفها، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل بينهم امرأة و4 أطفال ".

وأضاف أن الطيران السورى استهدف كلا من " بلدة داعل، والكرك الشرقى "، مشيرا إلى أن مروحيات النظام قصفت بالبراميل المتفجرة مناطق فى بلدتى عتمان وطفس، فضلا عن استخدام قوات النظام الرشاشات الثقيلة فى بلدة النعيمة بريف درعا.

>