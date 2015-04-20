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انفجار قوى يهز صنعاء و سحابة دخان تغطى العاصمة اليمنية

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انفجار قوى يهز صنعاء و سحابة دخان تغطى العاصمة اليمنية انفجار قوى يهز صنعاء و سحابة دخان تغطى العاصمة اليمنية
وقع انفجار كبير فى العاصمة اليمنية صنعاء قبل ظهر اليوم هو الاعنف والاقوى منذ بدء عمليات عاصفة الحزم وشهد موقع الانفجار انبعاث دخان غطى كافة أنحار العاصمة ..ويعتقد أنه وقع فى معسكر الصواريخ بفج عطان .

وقد اهتزت منازل العاصمة جراء الانفجار وخرج المواطنون من منازلهم ليشاهدوا سحابة الدخان التى ارتفعت فى سماء العاصمة بشكل لم يحدث من قبل .

ويرجح أن يكون هذا الانفجار ناجم عن قصف بالطائرات بقنابل مخصصة لتدمير التحصينات أو صاروخ كروز .

وسمعت أصوات الطائرات تجوب سماء العاصمة بعد القصف والمضادات الارضية تحاول التصدى لها .
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