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الأمن اللبنانى يسيطر على سجن رومية بعد أعمال شغب

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الأمن اللبنانى يسيطر على سجن رومية بعد أعمال شغب الأمن اللبنانى يسيطر على سجن رومية بعد أعمال شغب
تمكنت القوى الأمنية اللبنانية فجر اليوم الاثنين من السيطرة على اعمال شغب فى المبنى"د"بسجن رومية المركزى المحتجز فيه سجناء إسلاميون.

وقال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق فى تصريح له اليوم إن "القوة الضاربة قامت عند الخامسة من فجر اليوم بعملية وضعت فيها يدها على سجن روميه مجددا ".

وأشار الى أن "المشكلة هى من جراء الاكتظاظ بعدما وضع 1100 سجين فى مبنى يتسع كحد أقصى لـ 400 ، ما أدى الى ازدياد الفوضى وقيام تحالفات بين إرهابيين وسجناء عاديين".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن عددا من السجناء حاولوا التصدى للقوى الأمنية بإحراق أمتعة وفرش النوم.

وكان السجناء الإسلاميون فى المبنى " د" قاموا بأعمال شغب وتمرد فى السجن يوم الجمعة الماضى ، واحتجزوا 12 عسكرياً وطبيبين ، ثمّ أعلن عن الأفراج عنهم فجر اليوم التالى .

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