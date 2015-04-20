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المرصد السورى: قوات الأسد نفذت 13 ألف غارة فى 6 أشهر

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المرصد السورى: قوات الأسد نفذت 13 ألف غارة فى 6 أشهر المرصد السورى: قوات الأسد نفذت 13 ألف غارة فى 6 أشهر
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أنه تمكن من توثيق تنفيذ طائرات السورية 13084 غارة خلال الأشهر الستة الماضية شملت مناطق فى مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح المرصد فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن الحكومة استغلت انشغال العالم بالغارات التى يشنها التحالف الدولى على مناطق تواجد تنظيم "داعش" فى سورية لتبدأ تكثيف غاراتها.

ووثق المرصد خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 20 أبريل إلقاء طائرات النظام المروحية 7188 برميلا متفجرا على عدة مناطق ، ونفذت الطائرات الحربية ما لا يقل عن 5896 غارة.

وجدد المرصد السورى مطالبة مجلس الأمن الدولى بالوقوف على مسؤولياته والعمل على استخدام سلطاته من أجل وقف القتل اليومى بحق أبناء الشعب السوري.

كما جدد الدعوة لمجلس الأمن لإصدار قرار بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة فى سورية إلى المحاكم الدولية المختصة.

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مصر 365

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