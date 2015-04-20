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إمام الجمعة في زنجان: الحواجز الترابية لحدود إيران الإسلامية موجود في اليمن

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إمام الجمعة في زنجان: الحواجز الترابية لحدود إيران الإسلامية موجود في اليمن إمام الجمعة في زنجان: الحواجز الترابية لحدود إيران الإسلامية موجود في اليمن

ترجمة – كريم مجدي:

علي خاتمي -امام الجمعة في زنجان

ذكرت وكالة “مهر نيوز” الإيرانية على صفحتها الناطقة بالفارسية، إن على خاتمي، إمام الجمعة في مدينة زنجان الإيرانية، قال خلال خطبته التي أدان فيها عملية “عاصفة الحزم”، إن الهجوم على اليمن كأنه هجوم على إيران، إن الحواجز الترابية لحدود إيران الإسلامية موجود في اليمن”.

وأضاف خاتمي، “إن منع انتشار نفوذ الثورة الإيرانية هو من مخططات العدو، لأنهم يريدون تنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي في اليمن”. وقال خاتمي، “في الحقيقة، إن أهم سبب للهجوم السعودي على اليمن، هو بسبب زوال النفوذ السعودي في المنطقة”.

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