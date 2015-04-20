الأهلي يطلب خوض مباراة المغرب التطواني باستاد القاهرة

طالب النادي الأهلي من الجهات الأمنية ضرورة الموافقة علي إقامة مباراة العودة أمام فريق المغرب التطواني والمحدد لها 2 مايو المقبل في لقاء العودة بدوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

وبرر الأهلي طلبه بأنه لا يريد اللعب في الملاعب الأخرى التي تحجم لاعبي الفريق وتمنعهم من إظهار كامل قدراتهم الفنية.

ويأمل الاهلي بوصفه ممثلا للكرة المصرية في دوري أبطال إفريقيا أن يلقي طلبه اهتماما من الجهات الأمنية لا سيما وأن الفريق يخوص مبارياته دون الضلع الأهم وهو الجمهور.

جدير بالذكر أن الأهلي قد خسر أمس الأحد أمام المغرب التطواني في الدقائق الأخيرة بهدف نظيف ليتوجب على الشياطين الحمر الفوز بنتيجة أكبر إيابا.