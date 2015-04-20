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وزير الدفاع اليوناني يصل القاهرة

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وزير الدفاع اليوناني يصل القاهرة وزير الدفاع اليوناني يصل القاهرة

بانوس كامينوس، وزير الدفاع اليوناني

وصل مطار القاهرة، اليوم الإثنين، وزير الدفاع اليوناني “بانوس كامينوس” قادما من اليونان يرافقه عدد من المسئولين فى زيارة للقاهرة .

يلتقي وزير الدفاع اليوناني خلال زيارته مع الرئيس عبد الفتاح بقصر الرئاسة، ثم يجري محادثات رسمية مع نظيره الفريق أول صدقي صبحي، تتناول أوجه زيادة التعاون العسكري بين البلدين ، وبعد المحادثات الرسمية مع الفريق أول صدقي صبحي بوزارة الدفاع المصرية، سوف يلتقي وزير الدفاع اليوناني قداسة بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس “ثيودوروس الثاني” بدير مار جرجس التاريخي، ثم يعقد لقاء مع قيادات وأعضاء الجالية اليونانية بالقاهرة .

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