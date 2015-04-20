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أمين التعاون الاسلامي يكشف عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلة شارلى ايبدو

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أمين التعاون الاسلامي يكشف عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلة شارلى ايبدو أمين التعاون الاسلامي يكشف عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلة شارلى ايبدو

جريدة شارلي إيبدو – صورة أرشيفية

رفض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني وصف مواقف المنظمة من بعض القضايا، التي كان آخرها تهديدها بمقاضاة الصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو، على خلفية استمرارها بالإساءة إلى الرسول بـ”العنتريات”، بحسب القدس العربي.

وأكد مدني فى تصريحات لصحيفة (الوطن) الاثنين، بدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بمقاضاة تلك الصحيفة، وذلك بتشكيل فريق قانوني لدراسة الموضوع.

وفي الشأن الافغاني، شدد مدني على أهمية احتواء الأفغانية الجناح المعتدل لحركة طالبان ودمجه في العملية السياسية.

وفيما يتعلق بالوضع فى سورية، بينما وصف مدني نظام الأسد بأنه “أس البلاء” في سورية، إلا أنه اشار الى قناعته بأن المقعد السوري في منظمة التعاون الإسلامي يجب أن يظل شاغرا حتى تأتي حكومة جديدة تعبر عن الكل، لا أن يسلم إلى المعارضة الحالية.

وكشف مدني عن موافقة قيادات سياسية ودينية عراقية على عقد مؤتمر مكة 2 بهدف مواجهة التشظي المذهبي في ذلك البلد الذى مزقته الصراعات، لافتا إلى أنه التقى آية الله علي السيستاني في النجف خلال زيارته الأخيرة للعراق.

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