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النائب العام يحيل طلب منع المدير التنفيذي لشركة إعمار من السفر لنيابة شرق القاهرة

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النائب العام يحيل طلب منع المدير التنفيذي لشركة إعمار من السفر لنيابة شرق القاهرة النائب العام يحيل طلب منع المدير التنفيذي لشركة إعمار من السفر لنيابة شرق القاهرة

النائب العام المستشار هشام بركات

أحال المستشار هشام بركات النائب العام الطلب المقدم من أسامة النجار مؤسس حملة مصريون ضد الإرهاب والذى طلب فيه منع محمد إسماعيل الدهان المدير التنفيذى لشركة إعمار من السفر لصدور حكم من محكمة جنح مدينة نصر اول بحبسه سنة مع الشغل وكفالة الف جينه فى القضية المتهم فيها بالنصب عليه والاستيلاء منه على ملايين الجنيهات مقابل شراء فيلا بالتجمع الخامس وذلك لحين الانتهاء من جلسة الاستئناف إلى المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة لإعداد مذكرة معلومات عاجلة تمهيدا لاصدار قرار بالمنع من السفر وترقب الوصول .

كانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بمعاقبة محمد إسماعيل الدهان المدير التنفيذى لشركة إعمار بالحبس سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه .. كما قضت المحكمة ببراءة محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة فى المعارضة المقامة منهما على الحكم الصادر بحبسهما سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه فى القضية المتهمين فيها بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال .. كما قضت المحكمة ببراءة رجل الأعمال أسامة النجار من تهمة البلاغ الكاذب والتشهير المقامة ضده من رئيس مجلس إدارة شركة إعمار .. كما رفضت المحكمة جميع الدعاوى المدنية .. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد البغدادى

كان رجل الأعمال أسامة النجار قد أقام دعواه ضد محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ومحمد اسماعيل الدهان المدير التنفيذى للشركة اتهامهما فيها بالنصب عليه والحصول منه على مبالغ مالية كبيرة مقابل شراء فيلا بالتجمع الخامس .. اضاف المدعى بانه قام بشراء الفيلا من أحد الأشخاص بعد تعثره فى سداد عدد من الأقساط وانه سدد جميع الاقسام المتأخرة للشركة وسدد المبالغ الذى قام المشترى دفعها مقابل التنازل عن الفيلا

أشار النجار بانه طلب تغير عقد ملكية الفيلا لصالحه إلا أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للشركة ظلا يماطلا المدعى لفترات طويلة مما ادى لاقامة دعواه ضدهما .. وقضت المحكمة بحبس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة لمدة سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه .. الا أنهما عارضا الحكم وقضت المحكمة ببراءة الأول وتأييد الحكم على المتهم الثانى

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