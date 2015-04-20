أسماء الشهداء والمصاب فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة فى رفح

ذكرت مصادر طبية بمحافظة شمال شمال سيناء، أن شهداء انفجار العبوة الناسفة فى المدرعة برفح هم: أحمد عبد السلام عبد الواحد (24 عاما -ضابط) على كمال زكريا ( 22 عاما - جندى) إبراهيم محمد عبد السلام ( 23 عاما -جندى).

وأضافت المصادر "أن المصاب هو الجندى محمد عبد العزيز حسن ( 23 عاما ) والذى أصيب بنزيف فى البطن وكسور وجروح متفرقة فى الجسم".

كانت عناصر إرهابية تكفيرية قد زرعت العبوة الناسفة فى طريق القوات، حيث انفجرت فى إحدى المدرعات وأدت إلى وقوع الضحايا.

ارتفاع عدد شهداء انفجار "مدرعة رفح" بشمال سيناء إلى 3 بينهم ضابط

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