أسماء الشهداء والمصاب فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة فى رفح

ذكرت مصادر طبية بمحافظة شمال شمال سيناء، أن شهداء انفجار العبوة الناسفة فى المدرعة برفح هم: أحمد عبد السلام عبد الواحد (24 عاما -ضابط) على كمال زكريا ( 22 عاما - جندى) إبراهيم محمد عبد السلام ( 23 عاما -جندى).إعلان - Ads إعلان - Ads
>ارتفاع عدد شهداء انفجار "مدرعة رفح" بشمال سيناء إلى 3 بينهم ضابط
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وأضافت المصادر "أن المصاب هو الجندى محمد عبد العزيز حسن ( 23 عاما ) والذى أصيب بنزيف فى البطن وكسور وجروح متفرقة فى الجسم".
كانت عناصر إرهابية تكفيرية قد زرعت العبوة الناسفة فى طريق القوات، حيث انفجرت فى إحدى المدرعات وأدت إلى وقوع الضحايا.
>ارتفاع عدد شهداء انفجار "مدرعة رفح" بشمال سيناء إلى 3 بينهم ضابط
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