ضبط 352 قطعة سلاح و250 تاجر مخدرات و4 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

أسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 143 قطعة سلاح نارى عبارة عن 17 بندقية آلية و 37 بندقية خرطوش و 12 طبنجة و77 فرد محلى الصنع و 418 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 205 قطعة سلاح أبيض و ضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها .

ونجحت الحملات فى ضبط 250 متهما فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 111 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11,263 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,562 كيلو وكمية من مخدر الأفيون وزنت 353 جرام و 5860 قرص مخدر .

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 11 متهما ارتكبوا 13 حادث سرقة متنوعة وضبط هارب من السجون العمومية، و46 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و9 مراقبين هاربين وضبط 5 متهمين من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهم (4قطع سلاح أبيض ) وضبط 711 دراجة بخارية مخالفة وضبط 5 سيارات مُبلغ بسرقتها.

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