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إعادة فتح مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بعد إغلاقه من أفراد وأمناء الشرطة

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إعادة فتح مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بعد إغلاقه من أفراد وأمناء الشرطة إعادة فتح مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بعد إغلاقه من أفراد وأمناء الشرطة

أعاد أمناء وأفراد الشرطة بمركز شرطة دكرنس محافظة الدقهلية، فتح أبواب المركز مرة أخرى بعد إغلاقه لقيام مأمور المركز بتحرير مذكرة ضد أمين شرطة بالمركز ولم يقم المأمور بإثبات تغيب أحد الضباط لعدم حضوره فى مواعيده وهو ما فسره أمين الشرطة، بأنه ليس اختصاصه كتابة تغيب ضابط
> وهو الأمر الذى دفع المأمور إلى تحرير مذكرة فى الأمين للتحقيق معه فرفض الأمين وتضامن معه عدد من زملائه والذين قاموا بإغلاق المركز.

وبعد تدخل عدد من قيادات المديرية تم التحفظ على المذكرة مما أنهى المشكلة سريعا، وتم فتح المركز مرة أخرى وعودة العمل.

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مصر 365