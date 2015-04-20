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وصول عدد تظلمات متضررى مسابقة الـ30 ألف معلم إلى 7 آلاف تظلم بعد فحصها

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وصول عدد تظلمات متضررى مسابقة الـ30 ألف معلم إلى 7 آلاف تظلم بعد فحصها وصول عدد تظلمات متضررى مسابقة الـ30 ألف معلم إلى 7 آلاف تظلم بعد فحصها
أكد محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، أن حجم التظلمات من متضررى مسابقة الـ"30" ألف معلم بعد فحصها من جانب المديريات، وصل إلى قرابة الـ7 آلاف تظلم والتماس على مستوى جميع المديريات.

وأضاف عبد العزيز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن باقى التظلمات التى تلقتها المديريات خلال الفترة الماضية، والتى وصلت قرابة 70 ألف تظلم عبارة عن طلبات توظيف، مشيرا إلى أن التظلمات التى وضعت فى الاعتبار هى عبارة عن تظلمات تؤثر فى الترتيب المعلن أو التى لم يعلن فيها أسماء اصحابها رغم تأديتهم الامتحان.

وأشار محسن عبد العزيز إلى أن هناك قرابة الـ"900 معلم، لم يسكنوا على محافظتهم، ولم يسجلوا استمارات التسكين، مشيرا إلى أنه سيتم النظر فى أمرهم وبحث الوضع الخاص بهم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تبدأ فى تلقى التظلمات من المديريات بدء من غدًا الثلاثاء، ولمدة 3 أيام، على أن يتم تقسم المديريات إلى 3 أيام بواقع 9 مديريات كل يوم على أن تقوم لجنة الفحص بالوزارة بفرز التظلمات.


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