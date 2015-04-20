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جهاز مدينة العبور يشن حملة ضد الوحدات المخالفة لنشاطها السكنى

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جهاز مدينة العبور يشن حملة ضد الوحدات المخالفة لنشاطها السكنى جهاز مدينة العبور يشن حملة ضد الوحدات المخالفة لنشاطها السكنى
شن جهاز مدينة العبور، حملة إزالة موسعة للوحدات السكنية المخالفة لشروط التراخيص، وقيام أصحابها بتحويلها إلى وحدات إدارية ومحال تجارية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، إن عدد الوحدات التى ضمتها الحملة الموسعة، نحو ٢٠ وحدة مخالفة، فى الطريق المحورى للحى الأول بالمدينة، والذى يعد مثالا صارخا فى المدينة لهذه المخالفات.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة أنه"تم إزالة اللوحات، الخاصة بالمحال، وكذلك الإشغالات على الأرصفة، والتحفظ عليها، لدى جهاز المدينة".

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة إلى أنه تم إزالة مداخل المحال المخالفة لرخصة البناء الصادرة لقطعة الأرض، مشددا على أن جهاز المدينة لن يسمح بأى مخالفة جديدة، داخل أحيائه المختلفة، حرصا على النظام المعمول به فى الأجهزة، وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعلى صعيد متصل، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاسترداد آخر وحدات سكنية "محتلة" والتى وصلت إلى نحو ١٢٠ وحدة سكنية تم التعدى عليها، فى فترة الانفلات الأمنى، فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، على أن يتم تسليمها إلى صندوق التمويل العقارى.

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