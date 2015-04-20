وقف مدرس لتشغيله أفلاما إباحية فى معمل مدرسة بشبرا

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إيقاف أخصائى حاسب آلى بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية عن أعمال التدريس واستبعاده من المدرسة ونقله إلى ديوان الإدارة.

ونقل مدير المدرسة بالفترة المسائية، وتشكيل لجنة من الشئون القانونية والتعليم الابتدائى وإدارة المتابعة للتحقيق فى واقعة اتهام أخصائى حاسب إلى يدعى نور أ.ن، عقب اتهامه بالتحرش بعدد من طالبات الصفين الخامس والسادس، واتهامه من قبل عدد من الطالبات بتشغيل أفلام إباحية فى معمل الحاسب الآلى.

فيما شكلت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الفت فرغلى لجنة من الشئون القانونية بالمديرية والإدارة بأخذ أقوال الطالبات اللاتى اتهمن المعلم بذلك، مضيفة أنه فتح تحقيق بالواقعة حمل رقم 467، ومؤكدة أنه لا تهاون مع أى مخطئ فى العملية التعليم أيا كان وضعه ومنصبه بالإدارات التعليمية فالجميع أمام القانون سواء، محذرة من أى تجاوز للقانون ومعقبة بقولها "ولادنا خد أحمر واللى هيغلط هيتعلق على باب زويلة".