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المتحدث العسكرى ينفى تورط أحد طلبة الكلية الحربية فى تفجير استاد كفر الشيخ

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المتحدث العسكرى ينفى تورط أحد طلبة الكلية الحربية فى تفجير استاد كفر الشيخ المتحدث العسكرى ينفى تورط أحد طلبة الكلية الحربية فى تفجير استاد كفر الشيخ
أوضح العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح كافة الحقائق ودحض الشائعات، تم رصد مداخلة تليفونية لمواطن فى أحد البرامج الحوارية مساء أمس الأحد، ادعى خلالها بأن لديه معلومات مؤكدة عن تورط أحد طلبة الكلية الحربية فى حادث التفجير الخسيس لنقطة تجمع طلبة الكلية داخل استاد كفر الشيخ، نظرا لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد المتحدث العسكرى فى بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "وفى هذا الصدد تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، وتهيب بالمواطنين الشرفاء تحرى الدقة فى ما يتناولونه من معلومات عن جيشهم الوطنى حفاظاً على الأمن القومى".


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