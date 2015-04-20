المتحدث العسكرى ينفى تورط أحد طلبة الكلية الحربية فى تفجير استاد كفر الشيخ

أوضح العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح كافة الحقائق ودحض الشائعات، تم رصد مداخلة تليفونية لمواطن فى أحد البرامج الحوارية مساء أمس الأحد، ادعى خلالها بأن لديه معلومات مؤكدة عن تورط أحد طلبة الكلية الحربية فى حادث التفجير الخسيس لنقطة تجمع طلبة الكلية داخل استاد كفر الشيخ، نظرا لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد المتحدث العسكرى فى بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "وفى هذا الصدد تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، وتهيب بالمواطنين الشرفاء تحرى الدقة فى ما يتناولونه من معلومات عن جيشهم الوطنى حفاظاً على الأمن القومى".

بالصور.. المتحدث العسكرى يعلن جهود حرس الحدود فى 19 يوما.. تدمير 69فتحة نفق بسيناء وضبط 129بندقية خرطوش وتدمير 3 عربات لمتسللين بالحدود الغربية.. وضبط 4 أجهزة للكشف عن الذهب بالمنطقة الجنوبية

>

مقتل 29 إرهابيا بشمال سيناء خلال 4 أيام.. المتحدث العسكرى: تدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة داخل وحدة صحية بالشيخ زويد.. وضبط 7 عبوات ناسفة و12 أسطوانة صاروخ و10 شكائر من مادة "C4" شديدة الانفجار

>