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محافظ سوهاج: إزالة 76 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ5 مراكز

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محافظ سوهاج: إزالة 76 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ5 مراكز محافظ سوهاج: إزالة 76 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ5 مراكز
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز البلينا والمراغة وطهطا وطما وساقلتة تحت إشراف المهندسة أحلام السيد سكرتير عام المحافظة وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية، شنت حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 76 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 23 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز البلينا، وإزالة عدد 14 حالة ناحية مركز المراغة، وكذلك إزالة عدد 14 حالة تعدى ناحية مركز طهطا، كما تمت إزالة عدد 15 حالة ناحية مركز طما وعدد 10 حالات ناحية مركز ساقلتة.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج، لافتا إلى نجاح الحملات المكثفة للوحدات المحلية فى تنفيذ العديد من الإزالات فى الفترة الأخيرة، وأعرب عن شكره لمديرية أمن سوهاج ومديرية الزراعة على الجهود المبذولة بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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مصر 365