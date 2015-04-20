القبض على 14 مشتبها بهم وإطلاق نيران تحذيرية بشمال سيناء

القت قوات أمنية بشمال سيناء القبض على 14 مشتبها بهم، وتواصل عمليات التمشيط بمحيط موقع حادث تفجير مدرعة برفح فجر اليوم، والذى تسبب فى استشهاد ضابط ومجندين.

وصرح مصدر أمنى، بأنه تم نقل المشتبه بهم لمقرات أمنية للتحقيق معهم، بينما تطلق القوات نيرانها التحذيرية بكثافة من كل الارتكازات الأمنية.

وقال شهود عيان، إن القوات تطلق نيران تحذيرية من أسلحة ثقيلة من كل النقط الأمنية على طول الطريق الدولى العريش رفح.

وكانت مصادر طبية بمحافظة شمال سيناء، قد ذكرت أن شهداء انفجار العبوة الناسفة فى المدرعة برفح هم: أحمد عبد السلام عبد الواحد (24 عاما -ضابط) على كمال زكريا ( 22 عاما - جندى) إبراهيم محمد عبد السلام ( 23 عاما -جندى).

وأضافت المصادر "أن المصاب هو الجندى محمد عبد العزيز حسن ( 23 عاما )، والذى أصيب بنزيف فى البطن وكسور وجروح متفرقة فى الجسم".

وقال مصدر إنه جارى التجهيز لنقل جثامين الشهداء إلى القاهرة واستكمال إجراءات تسليمهم لذويهم، فى حين أن حالة المصابين تحسنت.