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إدخال 600 شاحنة بضائع ومواد بناء لغزة عبر معبر "كرم أبو سالم"

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إدخال 600 شاحنة بضائع ومواد بناء لغزة عبر معبر "كرم أبو سالم" إدخال 600 شاحنة بضائع ومواد بناء لغزة عبر معبر "كرم أبو سالم"
قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلى اليوم السماح بإدخال 600 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع فى تصريح صحفى إن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأوضح فتوح أنه سيتم إدخال 95 شاحنة محملة بالمواد الإنشائية للمشاريع الدولية ، و150 شاحنة محملة بالحصمة (الزلط) الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية ، بالإضافة إلى ضخ كميات من المحروقات.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة ، وتغلقه سلطات الاحتلال الإسرائيلى يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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مصر 365