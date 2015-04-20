اليوم.. الانتهاء من تسليم أوائل خريجى الجامعات خطابات التعيين

قالت فوزية حنفى حسن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سينتهى اليوم الاثنين من تسليم أوائل خريجى دفعة 2013 خطابات تعيينهم، حيث سيقوم بتسليم أكاديميتى السادات والفنون.

وأضافت "حسن"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز سلم منذ الأحد 5 أبريل خطابات أوائل الخريجين للكليات العادية، لكليات التجارة والتكنولوجيا والتنمية "الكفاية الإنتاجية"، والحاسبات والإعلام ودار العلوم، والهندسة والتخطيط العمرانى، والتعليم الصناعى والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، وكليات التربية بأنواعها وكلية البنات جامعة عين شمس وكليتى الطب البيطرى والزراعة والخدمة الاجتماعية والألسن والاقتصاد المنزلى والسياسة والاقتصاد والآداب والآثار والحقوق والسياحة والفنادق، والعلوم ورياض الأطفال.

تسليم أوائل خريجى كليتى "العلوم" و"رياض الأطفال" خطابات تعيينهم اليوم