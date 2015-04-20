سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة

أكد النقيب محمد الشربينى ضابط بالإدارة العامة للمرور المركزى أن الطرق والمحاور الرئيسية لم تشهد حتى الآن أى حوادث بين السيارات.

وقال النقيب محمد الشربينى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى من مدينة قليوب وحتى مطلع الطريق الدائرى يشهد حالة من الزحام المرورى بسبب ضيق مطلع الطريق الدائرى وكذلك كثرة السيارات القادمة من محافظات الوجه البحرى وأن الطريق الصحراوى القادم من الإسكندرية والمتجه إلى القاهره شهد أيضا زحامات مرورية أمام القرية الذكية وكذلك الطريق الدائرى من مدينة قليوب والمتجه إلى مدينة السلام يشهد أيضا زحامات مرورية.

كما أكد النقيب محمد الشربينى أن الحملات الأمنية التى يقودها رجال المرور مستمرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية وذلك لضبط المخالفين من مستقلى السيارات والدراجات النارية والكشف عن الرخص واللوحات المعدنية المطموسة.

وعلى جانب آخر شهدت الشوارع والميادين وسط القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية حتى الآن فى ظل تواجد أمنى مكثف لرجال المرور للعمل على إزالة أى عوائق قد تظهر، ويتمركز رجال المرور فى كافة الميادين وعلى مداخل ومخارج الأنفاق ومطالع الكبارى.