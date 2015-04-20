أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة

Google+ Print
سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة
أكد النقيب محمد الشربينى ضابط بالإدارة العامة للمرور المركزى أن الطرق والمحاور الرئيسية لم تشهد حتى الآن أى بين السيارات.

وقال النقيب محمد الشربينى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى من مدينة قليوب وحتى مطلع الطريق الدائرى يشهد حالة من الزحام المرورى بسبب ضيق مطلع الطريق الدائرى وكذلك كثرة السيارات القادمة من محافظات الوجه البحرى وأن الطريق الصحراوى القادم من الإسكندرية والمتجه إلى القاهره شهد أيضا زحامات مرورية أمام القرية الذكية وكذلك الطريق الدائرى من مدينة قليوب والمتجه إلى مدينة السلام يشهد أيضا زحامات مرورية.

كما أكد النقيب محمد الشربينى أن الحملات الأمنية التى يقودها رجال المرور مستمرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية وذلك لضبط المخالفين من مستقلى السيارات والدراجات النارية والكشف عن الرخص واللوحات المعدنية المطموسة.

وعلى جانب آخر شهدت الشوارع والميادين وسط القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية حتى الآن فى ظل تواجد أمنى مكثف لرجال المرور للعمل على إزالة أى عوائق قد تظهر، ويتمركز رجال المرور فى كافة الميادين وعلى مداخل ومخارج الأنفاق ومطالع الكبارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟