باحثة بـ"القومى للبحوث"تستخلص إنزيم من بكتيريا عسل النحل يقى من السرطان

اكتشف الدكتورة أميرة جمال، الأستاذ بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية شعبة الصناعات الدوائية بالمركز القومى للبحوث، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إنزيما منتجا من بكتيريا معزولة من عسل النحل يستخدم كوقاية من مرض السرطان وتستخدم البكتيريا أيضا لمعالجة أمراض الجهاز الهضمى بالكامل وتدخل فى تصنيع المضادات الحيوية.

وقالت الدكتورة أميرة جمال، إن دراستها بدأت منذ عام، حيث يتم خلالها عزل البكتيريا من العسل، وتحسين خواصها الإنزيم المتواجد بها عن طريق عملية معينة كى يتحمل درجة حرارة أعلى.

وأشارت إلى أنها بدأت الآن فى عمل تجارب إحصائية ونماذج لتحسين إنتاج البكتيريا للإنزيم بكميات كبيرة، حيث تنقية الإنزيم تنقية جزئية ثم تنقيته كليا، وعمل تطبيقات له فى الطب بحيث يستخدم للوقاية من السرطان والأورام.

وأكدت الدكتورة أميرة جمال أن الإنزيم آمن حال استخدامه، حيث إنه مستخلص من بكتيريا عسل النحل، وهذا يؤكد أنه لا توجد به سمية أو مصدر ضرر على أجزاء الجسم، مضيفة أن الشخص الذى يتناول عسل النحل بصفة مستمرة يكون أقل عرضة للإصابة للسرطان من الشخص الذى لا يتناوله على الإطلاق.

فى سياق متصل، أكدت الباحثة ضرورة اجراء التجارب على الحيوانات أولا ثم موافقة وزارة الصحة على إجراء التجارب على الإنسان للتأكد من صلاحيته 100% قبل طرحه بالأسواق.

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