أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

57% من القراء يتوقعون نجاح جولة المفتى الخارجية فى تصحيح صورة الإسلام

Google+ Print
57% من القراء يتوقعون نجاح جولة المفتى الخارجية فى تصحيح صورة الإسلام 57% من القراء يتوقعون نجاح جولة المفتى الخارجية فى تصحيح صورة الإسلام
فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح جولة المفتى الخارجية فى تصحيح صورة الإسلام أمام العالم؟"، توقع غالبية القراء نجاح جولة المفتى فى تصحيح صورة الإسلام أمام العالم.

وتوقع 57% من القراء نجاح جولة المفتى الخارجية فى تصحيح صورة الإسلام أمام العالم، بينما استبعد 36% من القراء نجاح جولة المفتى الخارجية فى تصحيح صورة الإسلام أمام العالم، فى الوقت الذى رأى فيه 7% من القراء نجاح جولة المفتى فى تصحيح صورة الإسلام أمام العالم.


> - المفتى يغادر إلى هولندا لبدء جولة أوروبية لتصحيح صورة الإسلام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365