57% من القراء يتوقعون نجاح جولة المفتى الخارجية فى تصحيح صورة الإسلام

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح جولة المفتى الخارجية فى تصحيح صورة الإسلام أمام العالم؟"، توقع غالبية القراء نجاح جولة المفتى فى تصحيح صورة الإسلام أمام العالم.

وتوقع 57% من القراء نجاح جولة المفتى الخارجية فى تصحيح صورة الإسلام أمام العالم، بينما استبعد 36% من القراء نجاح جولة المفتى الخارجية فى تصحيح صورة الإسلام أمام العالم، فى الوقت الذى رأى فيه 7% من القراء نجاح جولة المفتى فى تصحيح صورة الإسلام أمام العالم.

- المفتى يغادر إلى هولندا لبدء جولة أوروبية لتصحيح صورة الإسلام