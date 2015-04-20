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الشهر المقبل..وفد روسى يزور السويس لبحث إقامة المنطقة الصناعية بعتاقة

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الشهر المقبل..وفد روسى يزور السويس لبحث إقامة المنطقة الصناعية بعتاقة الشهر المقبل..وفد روسى يزور السويس لبحث إقامة المنطقة الصناعية بعتاقة
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة فى ختام جولته بمحافظة السويس، أن وفدا روسيا صناعيا يترأسه وزير الصناعة الروسى، سيزور خلال شهر مايو المقبل، لبحث الاستثمارات بالمنطقة الصناعية الروسية بشمال غرب خليج السويس.

وأضاف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة فى تصريحات خاصة، أن مصر فى حاجة لثورة إجرائية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين لدعم فتح المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة التوسع فى مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية، للتيسير على المجتمع التجارى وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات فى مكان واحد وفى أقصر وقت .


>- وفد روسى يزور مصر الشهر المقبل لوضع أسس التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة

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مصر 365

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