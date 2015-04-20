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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل تايوان

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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل تايوان زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل تايوان
ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر قرب الساحل الشرقى لمحافظة هوالين فى تايوان صباح اليوم ، وفقا لما ذكره بيان لمركز شبكات رصد الزلازل الصينى.

وقال البيان ان مركز الزلزال كان فى البحر على عمق سبعة كم عند ملتقى خط العرض 24 درجة شمالا وخط الطول 122.5 درجة شرقا.

وقدرت هيئة رصد الزلازل فى تايوان قوة الزلزال بـ 6.3 درجة على مقياس ريختر ، وقالت إن مركز الزلزال كان على عمق 17.5 كم وكان يقع على بعد 76.2 كم من مقر حكومة محافظة هوالين.

وشعر المواطنون فى كثير من أجزاء تايوان بما فيها تايبيه بالهزة الأرضية وحتى الآن لم ترد أى أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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