أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزير الدفاع اليونانى(تحديث)

Google+ Print
الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزير الدفاع اليونانى(تحديث) الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزير الدفاع اليونانى(تحديث)
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين، بانوس كامينوس وزير دفاع جمهورية اليونان .

اضافة..
>


>ومن المقرر أن يصل "بانوس كامينوس"، وزير الدفاع اليونانى اليوم الاثنين، فى زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، يضم رئيس الأركان اليونانى الفريق أول "ميخائيل كوستاراكوس" ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع فى البرلمان اليونانى" جورج فاريمينوس"، وذلك بناء على دعوة من وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الدفاع نظيره اليونانى فى محادثات رسمية، تتناول أوجه زيادة التعاون العسكرى بين البلدين ويقوم بزيارة مقر القوات الخاصة (الصاعقة ) المصرية فى بلبيس.

ويعد التعاون العسكرى مع وقواتها المسلحة ذا أهمية استراتيجية بالنسبة لليونان، كجزء من تعزيز قوى الاستقرار فى المنطقة، وخاصة داخل المثلث المحصور بين مصر واليونان وقبرص.

موضوعات متعلقة:


>- استكمالا لما بدأته القاهرة.. "نيقوسيا" تستضيف قمة ثلاثية مصرية يونانية قبرصية الأسبوع المقبل.. تعزيز التعاون فى مجال موارد الطاقة ومحاربة الإرهاب والاستثمار أبرز بنود أجندة زعماء الدول الثلاث

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري