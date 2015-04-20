الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزير الدفاع اليونانى(تحديث)

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين، بانوس كامينوس وزير دفاع جمهورية اليونان .>ومن المقرر أن يصل "بانوس كامينوس"، وزير الدفاع اليونانى اليوم الاثنين، فى زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، يضم رئيس الأركان اليونانى الفريق أول "ميخائيل كوستاراكوس" ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع فى البرلمان اليونانى" جورج فاريمينوس"، وذلك بناء على دعوة من وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الدفاع نظيره اليونانى فى محادثات رسمية، تتناول أوجه زيادة التعاون العسكرى بين البلدين ويقوم بزيارة مقر القوات الخاصة (الصاعقة ) المصرية فى بلبيس.

ويعد التعاون العسكرى مع مصر وقواتها المسلحة ذا أهمية استراتيجية بالنسبة لليونان، كجزء من تعزيز قوى الاستقرار فى المنطقة، وخاصة داخل المثلث المحصور بين مصر واليونان وقبرص.

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