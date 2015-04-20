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غيّر هوا الغرفة ومتحطش فيها زرع لضمان التنفس وكفاءة المخ

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غيّر هوا الغرفة ومتحطش فيها زرع لضمان التنفس وكفاءة المخ غيّر هوا الغرفة ومتحطش فيها زرع لضمان التنفس وكفاءة المخ
فى بعض الأحيان، يصاب أحد الأشخاص باضطرابات فى التنفس، وذلك لوجود مشكلة تعيق التنفس، وهو ما قد يتسبب فى تقليل كفاءة المخ.

ويوضح الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب، أن اضطرابات التنفس أثناء النوم، لها تأثير سلبى على المخ، وتمنع وصول الأكسجين له، وهو ما يجعل الشخص عرضة لحدوث نوبات الصرع والتشنجات والشلل والكوابيس، لذا فمن الضرورى أثناء النوم أن يصل الأكسجين للمخ حتى لا تقل كفاءته.

ويضيف د. مدحت ثابت أنه عند التعرض لأى شىء يعيق التنفس، ويمنع وصول الأكسجين للمخ، يحدث اختلال فى الوظائف الحيوية له، كعدم القدرة على التركيز وفقدان الوعى والانتباه، موضحًا أن المخ يحصل على ربع الطاقة من الجسم.

ويوصى استشارى أمراض المخ والأعصاب ببعض النصائح للحصول على تنفس جيد أثناء النوم، حتى لا يتأثر ومنها ضرورة التهوية الجيدة للغرفة لضمان التنفس ووصول الأكسجين للمخ، ولا يجب وضع الزرع فى غرف النوم، لأنه أثناء الليل يسحب الأكسجين من الغرفة ولا يستطيع الشخص التنفس، كما يجب تنظيف الأنف جيدًا وعلاج أى شىء يعوق من التنفس.

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مصر 365