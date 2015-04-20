بالصبار والثوم والزبادى.. غذى شعرك وامنعى سقوطه

تعانى الكثير من السيدات، من مشاكل فى الشعر كالخفيف والتالف أو عدم لمعانه، ولعلاج ذلك توجد بعض العناصر الطبيعية التى تساعد فى علاجه دون أى مضاعفات.

وحول هذا تقول الدكتورة حنان الكحكى أستاذ الأمراض الجلدية إن من الأشياء الطبيعية المهمة للشعر، والتى تساعد على علاجه دون مضاعفات الزبادى والعسل من المواد الطبيعية التى تعطى للشعر لمعان وحيوية، مؤكدة أن الزيوت الطبيعية تحافظ على الشعر من السيشوار والكوى وتساعد على ليونته.

وتشير أنه بالنسبة للثوم، فيساعد على كثافة الشعر الخفيف، ويساعد على نمو بصيلات الشعر، لأنه يسبب التهاب موضعى لفروة الرأس ويعتبر علاج للثعلبة، وعند استخدام الصبار فهو يساعد على تغذية الشعر وتقوية بصيلاته ويمنع سقوطه.

وتوصى د. حنان الكحكى بضرورة استخدام هذه المواد الطبيعية، مرتين فى الأسبوع، وعدم تركها لفترات طويلة فى الشعر حتى لا يكون لها أثر ضار على صحته، مؤكدة على ضرورة التغذية الجيدة والاهتمام بتناول أكلات تحتوى على عنصر الزنك، لأنها تحافظ على حيوية الجلد والشعر.