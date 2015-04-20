تعرفى على شخصية طفلك من تحليل رسوماته

الطفل لديه حوار غير لفظى يشكل شخصيته فهناك لغة داخلية يحتفظ بها الطفل ويخرجها فى الرسم، ولكل طفل قدراته وطبيعته الخاصة والتى تختلف من طفل لآخر، فهناك من يعبر عما بداخله فى رسومات موضحة وهناك رسومات مبهمة تخفى وراءها الكثير.

وتقدم سهام حسن الأخصائية النفسية، فى نقاط بسيطة بعض الرموز والتفسيرات التى تساعد على فهم لغة الطفل ونحلل نفسيته من خلالها:

1 - يجب أن نعرف جيداً أن هناك فرقا بين سلوك الطفل وشخصيته فليس معنى أنه أعطاك رسمة تعبر عن غضبه وعصبيته أن تحكم عليه بأنه عصبى وعدوانى ربما يكون مزاجا عابرا فقط، ويجب أن يتكرر الرسم أكثر من مرة ضمن رسوماته.

2 - الأشكال التى يرسمها الأطفال يمكن تحليلها على أساس شكلها، وترتيبها، ومكانها فى الورقة، ولونها والحجم والعدد، ضبط القلم عند الرسم.

3- مكان الصفحة يفرق كثيراً فى تحليل نفسية الطفل ورسوماته:

>فى وسط الصفحة: شخصية لا تحب الوضوح وتحب الحرية وتحتاج إلى الانتباه والاهتمام.

فى يمين الصفحة: تفكيره منحصر فى الماضى بذكريات سواء سيئة أو حسنة وسريع الفهم حساس جداً.

فى أعلى الصفحة: متحمس ملىء بالحيوية والنشاط يميل للخيال والإبداع.

أسفل الصفحة: مكتئب ولديه مشكلة ويسيطر عليه أحساس الضيق والحزن.

4-عندما يقوم الطفل بتظليل الحروف، فهذا يعبر عن الملل والتوتر وعدم الثقة بالنفس، والطفل الذى يكتب الحرف على طرف الصفحة أو يكتب بخط كبير، لا تظهرى تعبير الضجر والضيق على وجهك، لأن كتاباته تعبر عن شخصيته، واحذرى عندما يكتب أى حرف بحدة وبروز أن تعنفيه وتمسحى الحرف وتكتبيه مجددا لأن هذا سوف يحبس إبداعه.